Giornata Mondiale della Salute Mentale al Policlinico di Foggia visite gratuite

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che ricorre il 10 ottobre, Fondazione Onda Ets coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione. Obiettivo di questa iniziativa, giunta alla sua undicesima

Giornata Mondiale della Vista - un incontro in Humanitas Castelli - OPEN DAY. Organizzato dagli specialisti del Centro Oculistico di Humanitas Castelli in occasione della Giornata Mondiale della Vista, è in programma per sabato 12 ottobre. (Ecodibergamo.it)

Giornata Mondiale Salute Mentale : Fondazione Gemelli e Medicinema presentano ‚ÄúEmozioni al Femminile‚ÄĚ - ¬†Gli attori¬†Alessandro Tedeschi¬†e¬†Barbara Ronchi, che interpretano nel film¬†una moglie e un¬†marito separati, sono intervenuti¬†in collegamento video; nella vita sono una coppia felice¬†e¬†hanno¬†raccontato al pubblico in sala¬†le emozioni e¬†i¬†sentimenti¬†che hanno provato¬†portando¬†in scena¬†la fine del ... (Romadailynews.it)

Giornata mondiale della sindrome Pans-Pandas : le fontane di piazza Moro e piazza Cesare Battisti si tingono di rosso - Mercoledì 9 ottobre, si celebra la Giornata mondiale della sindrome PANS-PANDAS, promossa per far luce su queste condizioni neuropsichiatriche pediatriche ancora poco conosciute, che colpiscono bambini e ragazzi. In occasione della Giornata mondiale, si svolgerà in tutto il mondo l’iniziativa... (Baritoday.it)