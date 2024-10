Fondazione Gimbè | 43 milioni di italiani rinunciano a curarsi

Fondazione Gimbè: "4,3 milioni di italiani rinunciano a curarsi" (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - È emergenza sanità in Italia: c'è grave crisi del personale, una frattura evidente fra nord-sud, è boom della spesa delle famiglie (+10,3%), ben 4,5 milioni di persone stanno rinunciando alle cure, e c'è il crollo della spesa per la prevenzione (-18,6%). I dati emergono dal 7 Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della Fondazione Gimbe. Nella spesa sanitaria pubblica, osserva la Fondazione, il gap è di 52,4 miliardi di euro con la media dei paesi ue, ma la percentuale di pil scende al 6,2% dal 2026. "Dati, narrative e sondaggi di popolazione - esordisce Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - dimostrano che oggi la vera emergenza del Paese è il Servizio Sanitario Nazionale". Agi.it - Fondazione Gimbè: "4,3 milioni di italiani rinunciano a curarsi" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - È emergenza sanità in Italia: c'è grave crisi del personale, una frattura evidente fra nord-sud, è boom della spesa delle famiglie (+10,3%), ben 4,5di persone stanno rinunciando alle cure, e c'è il crollo della spesa per la prevenzione (-18,6%). I dati emergono dal 7 Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dellaGimbe. Nella spesa sanitaria pubblica, osserva la, il gap è di 52,4 miliardi di euro con la media dei paesi ue, ma la percentuale di pil scende al 6,2% dal 2026. "Dati, narrative e sondaggi di popolazione - esordisce Nino Cartabellotta, presidente dellaGimbe - dimostrano che oggi la vera emergenza del Paese è il Servizio Sanitario Nazionale".

“Nuova stazione pronta nel 2029”. Ventotto Frecce - spesa 80 milioni. Salvini blinda Creti : scelta definitiva - Non solo: di fronte all’accelerazione di Salvini, Giani cala l’asso: “Per realizzare l’opera è indispensabile il parere favorevole della Toscana e noi non lo daremo per costruire la stazione a Creti”. Ora Rfi “potrà procedere subito con la progettazione di fattibilità tecnico-economica”. Ma a Roma ... (Lanazione.it)

Maltempo in Emilia - Musumeci : “La Regione ha avuto 680 milioni in 10 anni - spesa carente” - Cementificare significa creare più danni. . Se un fiume esonda è perché l’acqua arriva velocemente o abbondantemente. So che in Emilia si vota e non sono qui per fare campagna elettorale o polemiche ma per dire la verità”, ha esordito Nello Musumeci. I piani speciali li redige il commissario ma le ... (Secoloditalia.it)

Assegni di vecchiaia. Spesa di 1.368 milioni - 542 euro. Prendendo in esame gli assegni pensionistici relativi al 2022 – l’ultimo dato ufficiale fornito dall’Inps - notiamo che in provincia di Ferrara, i pensionati che percepiscono uno o più assegni di vecchiaia sono 63. 547, per un esborso complessivo da parte dell’Inps di trentasei milioni di ... (Ilrestodelcarlino.it)