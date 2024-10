Fiat Topolino diventa “top news”… nelle edicole di Milano (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano (ITALPRESS) – Si chiama Top News la nuova iniziativa che ha portato Fiat Topolino nelle nuove edicole Civic di Milano delle zone dei Navigli e Città Studi, due strutture storiche trasformate in moderni luoghi di incontro e confronto, dove si tengono dibattiti, eventi culturali e iniziative non convenzionali. Un matrimonio caratterizzato dunque da originalità ed estro che va ben oltre la semplice esposizione e il semplice test drive del quadriciclo ultracompatto di casa Stellantis, 100% elettrico. Grazie alle dimensioni contenute e alla sua maneggevolezza, la Topolino è un mezzo che si adatta perfettamente al traffico cittadino. Fiat Topolino è disponibile nelle versioni aperta e chiusa, ha una velocità massima di 45 km/h, una batteria da 5,4 kWh, fino a 75 km di autonomia ed è possibile guidarla a partire dai 14 anni. f12/tvi/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Fiat Topolino diventa “top news”… nelle edicole di Milano Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Si chiama Top News la nuova iniziativa che ha portatonuoveCivic didelle zone dei Navigli e Città Studi, due strutture storiche trasformate in moderni luoghi di incontro e confronto, dove si tengono dibattiti, eventi culturali e iniziative non convenzionali. Un matrimonio caratterizzato dunque da originalità ed estro che va ben oltre la semplice esposizione e il semplice test drive del quadriciclo ultracompatto di casa Stellantis, 100% elettrico. Grazie alle dimensioni contenute e alla sua maneggevolezza, laè un mezzo che si adatta perfettamente al traffico cittadino.è disponibileversioni aperta e chiusa, ha una velocità massima di 45 km/h, una batteria da 5,4 kWh, fino a 75 km di autonomia ed è possibile guidarla a partire dai 14 anni. f12/tvi/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo

