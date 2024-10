Civitavecchia, pitbull aggredisce un cane e la sua padrona davanti alla stazione (Di martedì 8 ottobre 2024) Civitavecchia 8 Ottobre – Nei giorni scorsi, fuori la stazione ferroviaria, un cane di razza pitbull senza guinzaglio ha aggredito un altro cane e la sua proprietaria, costringendo questi ultimi ad importanti cure mediche. Diversi cittadini ed associazioni, oltre a segnalare l’accaduto, hanno giustamente chiesto l’intervento da parte delle istituzioni che in questi giorni si sono prodigate in tal senso. A comunicarlo è il Comune di Civitavecchia. “Oltre ad assicurarsi del ripristino dello stato di sicurezza fuori la stazione, gli uffici dell’assessorato all’ambiente hanno avuto modo di coordinare il Comando di Polizia locale ed il servizio veterinario della Asl Roma 4, riuscendo così a reperire e togliere dalla strada il pitbull, affidandolo alla cura delle istituzioni” ha dichiarato l’assessore all’ambiente Stefano Giannini -. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 8 ottobre 2024)8 Ottobre – Nei giorni scorsi, fuori laferroviaria, undi razzasenza guinzaglio ha aggredito un altroe la sua proprietaria, costringendo questi ultimi ad importanti cure mediche. Diversi cittadini ed associazioni, oltre a segnalare l’accaduto, hanno giustamente chiesto l’intervento da parte delle istituzioni che in questi giorni si sono prodigate in tal senso. A comunicarlo è il Comune di. “Oltre ad assicurarsi del ripristino dello stato di sicurezza fuori la, gli uffici dell’assessorato all’ambiente hanno avuto modo di coordinare il Comando di Polizia locale ed il servizio veterinario della Asl Roma 4, riuscendo così a reperire e togliere dstrada il, affidandolocura delle istituzioni” ha dichiarato l’assessore all’ambiente Stefano Giannini -.

