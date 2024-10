Romadailynews.it - Cina: Hainan, vendite duty-free superano 110 mln dollari durante vacanze

(Di martedì 8 ottobre 2024) Haikou, 08 ott – (Xinhua) – I negozioffshore della provincia insulare meridionale cinese dihanno generato 785 milioni di yuan (circa 111 milioni di) dile recentiper la Festa nazionale, ha dichiarato oggi la dogana locale. Questi negozi hanno accolto circa 110.200 clienti con un consumo pro capite di 7.124 yuanil periodo, ha confermato la dogana di Haikou. Laha pubblicato un piano generale nel giugno 2020 per trasformarein un porto di libero scambio di alto livello e di influenza globale entro la meta’ del secolo. Negli ultimi anni, la provincia insulare e’ diventata un’attraente destinazione per lo shopping per i consumatori nazionali. Dopo anni di sforzi per migliorare il turismo locale e il settore dello shopping,vanta oggi 12 negozioffshore. (Xin) Agenzia Xinhua