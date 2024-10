Lettera43.it - Bologna, espulso l’imam Zulfiqar Khan: «Sostiene Hamas»

(Di martedì 8 ottobre 2024)della moschea di via Jacopo di Paolo a, il pachistano, è stato portato in questura in attesa che venga celebrato il processo di convalida o meno del provvedimento di espulsione. In Italia dal 1995, il 54enne è titolare di permesso di soggiorno, revocato contestualmente all’espulsione. Ne ha dato notizia il suo avvocato Francesco Murru, che ha parlato del «ritorno ad uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione». A firmare il decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, all’interno di un provvedimento che ha evidenziato la visione integralista del concetto di jihad perpetrata da, che avrebbe anche rivendicato il sostegno ad