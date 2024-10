Bimbi torturati con acqua bollente e morsi dai topi: la madre condannata a dieci anni di carcere (Di martedì 8 ottobre 2024) Il pubblico ministero aveva chiesto sette anni di reclusione. La donna è stata arrestata mentre stava per scappare in Francia, il compagno è ancora latitante. Fanpage.it - Bimbi torturati con acqua bollente e morsi dai topi: la madre condannata a dieci anni di carcere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il pubblico ministero aveva chiesto settedi reclusione. La donna è stata arrestata mentre stava per scappare in Francia, il compagno è ancora latitante.

USA - a 10 anni ruba un’auto e rischia di investire altri bimbi a scuola : arrestato e processato - I fatti sono avvenuti lo scorso 20 settembre nel parco giochi all'esterno dell'istituto Nellie Stone Johnson di Minneapolis, in Minnesota. Ora il guidatore dell'auto è stato identificato: è un bambino di 10 anni. È già in un carcere minorile. Avrebbe numerosi precedenti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Abusi sui bimbi dell’asilo : stagista condannato a 6 anni. “Ma non era solo” - A quel punto, hanno denunciato la situazione. Inoltre è emerso come gli abusi potrebbero essere stati commessi anche in altri contesti. Da mesi le piccole vittime sono seguite da un team di psicologi e psichiatri di un centro specializzato di Bologna. Ma a un certo punto i genitori hanno notato un ... (Ilrestodelcarlino.it)