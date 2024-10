Ilfattoquotidiano.it - “Basta con le app di incontri! Troppe persone moleste e noiose. Preferiamo conoscerci dal vivo”: la svolta della Generazione Z che torna al corteggiamento classico

(Di martedì 8 ottobre 2024) C’è tanta voglia di contatto umano e sempre meno di rapporti virtuali. I numeri, snocciolati da La Repubblica, parlano chiaro: dal 2021 il numero di utenti delle dating app è sceso da 154 a 137 milioni. Battuta d’arresto anche per la celebre app Tinder se tre anni fa registrava 75 milioni di utenti attivi, oggi sono 50 milioni. I Millennial sono presenti per il 61% mentre – e qui c’è la sorpresa – solo il 26% fa parteZ. Ma cosa sta accadendo? “L’amore e il sesso non sono più al centroloro vita – dichiara Carolina Bandinelli, sociologa e autrice di Le postromantiche – come lo è, per esempio, l’amicizia, e quindi, rispetto a Millennial e Boomer, sono meno interessati alle dating app, chi fa parte di questane mette in discussione la centralità nella propria vita“. Da alcune interviste raccolte il quadro è molto chiaro.