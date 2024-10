“Atteggiamenti inaccettabili, Theo Hernandez ha portato solo negatività”: l’affondo di Fabio Capello contro il capitano del Milan (Di martedì 8 ottobre 2024) “Ce li ricordiamo Baresi e Maldini, no?”. Fabio Capello invoca la storia del Milan per spiegare cosa a suo avviso non sta funzionando nei rossoneri. L’antefatto è la sconfitta contro la Fiorentina, in particolare i due rigori calciati e sbagliati da Theo Hernandez e Tammy Abraham, contravvenendo alle indicazione del tecnico Paulo Fonseca, che aveva nominato Christian Pulisic come rigorista. Intervista dalla Gazzetta dello Sport, Capello parla di Atteggiamenti “inaccettabili” e punta il dito soprattutto contro il terzino francese: “Chi porta la fascia al braccio deve essere un leader, il simbolo della squadra. Ce li ricordiamo Baresi e Maldini, no? Theo Hernandez, invece, ha portato solo negatività al gruppo con i suoi Atteggiamenti”. Un affondo pesante. Ilfattoquotidiano.it - “Atteggiamenti inaccettabili, Theo Hernandez ha portato solo negatività”: l’affondo di Fabio Capello contro il capitano del Milan Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Ce li ricordiamo Baresi e Maldini, no?”.invoca la storia delper spiegare cosa a suo avviso non sta funzionando nei rossoneri. L’antefatto è la sconfittala Fiorentina, in particolare i due rigori calciati e sbagliati dae Tammy Abraham, contravvenendo alle indicazione del tecnico Paulo Fonseca, che aveva nominato Christian Pulisic come rigorista. Intervista dalla Gazzetta dello Sport,parla di” e punta il dito soprattuttoil terzino francese: “Chi porta la fascia al braccio deve essere un leader, il simbolo della squadra. Ce li ricordiamo Baresi e Maldini, no?, invece, haal gruppo con i suoi”. Un affondo pesante.

