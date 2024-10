Atalanta: lesione al bicipite femorale per Kossounou (Di martedì 8 ottobre 2024) L‘Atalanta ha reso nota l’entità dell’infortunio che Odilon Kossonou ha riportato nella partita di Champions League contro lo Shakhtar. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro. Il giocatore si trova a Bergamo in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen. E’ difficile che possa rientrare subito dopo la sosta Nazionali ed essere presente il 20 ottobre contro il Venezia. Atalanta: lesione al bicipite femorale per Kossounou SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L‘ha reso nota l’entità dell’infortunio che Odilon Kossonou ha riportato nella partita di Champions League contro lo Shakhtar. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore hanno evidenziato unamuscolo-fasciale di primo grado deldestro. Il giocatore si trova a Bergamo in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen. E’ difficile che possa rientrare subito dopo la sosta Nazionali ed essere presente il 20 ottobre contro il Venezia.alperSportFace.

