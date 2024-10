Liberoquotidiano.it - **Agricoltura: Mattarella, in Costituzione futuro di libertà, impresa e sviluppo'**

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "La scelta dellaesprime il rifiuto di passare dalla arretratezza di rapporti economico-sociali nelle campagne di tipo quasi feudale, alla collettivizzazione, per indicare unche incarnasse ideali di eguaglianza,di". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'80/mo anniversario della Coldiretti. "Un approccio nuovo, moderno, in cui si riscontrano elementi specifici di una attività imprenditoriale -ha ricordato il Capo dello Stato- che ha l'orgoglio di lavorare in proprio sul proprio.