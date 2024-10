Abodi | No al proibizionismo ma a scuola serve concentrazione Giusto ritirare i cellulari

Abodi: ‚ÄúNo al proibizionismo, ma a scuola serve concentrazione. Giusto ritirare i cellulari‚ÄĚ (Di marted√¨ 8 ottobre 2024) "Io non credo al proibizionismo", ha dichiarato il ministro dello Sport Andrea Abodi a Sky Tg24 Live In Roma, in merito al dibattito sull'uso dei telefoni cellulari a scuola. L'articolo Abodi: ‚ÄúNo al proibizionismo, ma a scuola serve concentrazione. Giusto ritirare i cellulari‚ÄĚ . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di marted√¨ 8 ottobre 2024) "Io non credo al", ha dichiarato il ministro dello Sport Andreaa Sky Tg24 Live In Roma, in merito al dibattito sull'uso dei telefoni. L'articolo: ‚ÄúNo al, ma a‚ÄĚ .

