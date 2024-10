A Bitonto prosa, welfare culturale, danza, teatro per le famiglie con la nuova stagione teatrale (Di martedì 8 ottobre 2024) Una stagione teatrale ricca quella che il Comune di Bitonto in collaborazione con il teatro Pubblico Pugliese ha definito per questo nuovo anno. Una stagione che contempla nel suo insieme sedici spettacoli di prosa, la rassegna di danza contemporanea Arte dello spettatore del Network Baritoday.it - A Bitonto prosa, welfare culturale, danza, teatro per le famiglie con la nuova stagione teatrale Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Unaricca quella che il Comune diin collaborazione con ilPubblico Pugliese ha definito per questo nuovo anno. Unache contempla nel suo insieme sedici spettacoli di, la rassegna dicontemporanea Arte dello spettatore del Network

