Ze Maria | Neres? Di calciatori del genere non se ne vedono

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ze, allenatore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Di seguito le sue dichiarazioni: “è un giocatore che ha fatto tantissime presenze in Olanda vincendo tutto, arrivò in nazionale e poi uscì. Di giocatori delnon se netanti, ha il dribbling e fa saltare gli schemi degli avversari. Se ha spazi diventa ancor più facile per uno come lui. Per un tecnico come Conte, avere un calciatore delè un vantaggio. Il Napoli ha grandissimi giocatori, Kvaratskhelia sta facendo bene e Lukaku è una garanzia per l’attacco. Il belga gioca per la squadra e questo è uno dei motivi per il quale Conte se lo porta sempre dietro. Il Napoli ha il vantaggio di non giocare le coppe, ma essere in testa al campionato è una grande cosa. Il mister ha in testa anche la Champions dell’anno prossimo, ha dei giocatori abituati a giocare a certi livelli.