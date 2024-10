Uomini e Donne spoiler settimana: baci, schiaffi, segnalazioni e decisioni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le anticipazioni di Uomini e Donne relative a questa settimana, che va dal 7 all’11 ottobre rivelano che ci saranno momenti molto concitati. Non mancheranno baci, confessioni bollenti, schiaffi e decisioni molto importanti per alcuni protagonisti. Ecco che cosa succederà. Notti di passione, baci e segnalazioni nelle prossime puntate di Uomini e Donne Nelle prossime puntate di Uomini e Donne non mancheranno di certo i colpi di scena. Partendo dal Trono Over, Gemma Galgani uscirà con Valerio e i due si scambieranno tanti baci. Successivamente, però, emergerà una segnalazione sul cavaliere. Quest’ultimo regalerà a Gemma un completino intimo, ma poi emergerà che, mentre lo stava acquistando, era in compagnia di un’altra donna. Gli opinionisti insisteranno affinché questa persona venga chiamata, cosa che accadrà. Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le anticipazioni direlative a questa, che va dal 7 all’11 ottobre rivelano che ci saranno momenti molto concitati. Non mancheranno, confessioni bollenti,molto importanti per alcuni protagonisti. Ecco che cosa succederà. Notti di passione,nelle prossime puntate diNelle prossime puntate dinon mancheranno di certo i colpi di scena. Partendo dal Trono Over, Gemma Galgani uscirà con Valerio e i due si scambieranno tanti. Successivamente, però, emergerà una segnalazione sul cavaliere. Quest’ultimo regalerà a Gemma un completino intimo, ma poi emergerà che, mentre lo stava acquistando, era in compagnia di un’altra donna. Gli opinionisti insisteranno affinché questa persona venga chiamata, cosa che accadrà.

Tutto.tv - Uomini e Donne spoiler settimana: baci, schiaffi, segnalazioni e decisioni

