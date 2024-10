Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 7/10/24

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Io lo sapevo che sarebbe arrivato questo giorno, eh. Quando ho visto con quanta passione quella gran filantropa di Queen Mary si spendeva in difesa di quel Mariuolo (cit.) del Cusitore e con che abili supercazz*le lo tirasse sistematicamente fuori da ogni guaio in cui lui – da scaltrissima lince – si cacciava, sapevo che sarebbe arrivato il giorno in cui – nel vederla scagliarsi furiosa contro un babbeo a caso per una minch*atina qualsiasi – tutto sarebbe sembrato così tremendamente, incredibilmente e assolutamente RIDICOLO. Io lo sapevo che sarebbe arrivato questo giorno. Solo che non pensavo così presto. Destino ha voluto che a ‘sto giro il ruolo del capro espiatorio toccasse a Diego Tavani.