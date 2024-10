Tennis: Torneo Tokyo. Forfait di Naomi Osaka (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora problemi alla schiena per la giapponese: non giocherà davanti al suo pubblico. ROMA - Naomi Osaka si è cancellata dal tabellone principale del Torneo Wta 500 di Tokyo, che comincia il 21 ottobre. La Tennista giapponese, che da poco ha cominciato a lavorare con il nuovo coach Patrick Mouratogl Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Tokyo. Forfait di Naomi Osaka Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora problemi alla schiena per la giapponese: non giocherà davanti al suo pubblico. ROMA -si è cancellata dal tabellone principale delWta 500 di, che comincia il 21 ottobre. Lata giapponese, che da poco ha cominciato a lavorare con il nuovo coach Patrick Mouratogl

Tennis : Torneo Tokyo. Titolo a Fils - Humbert ko in finale - La finale, il derby francese contro Ugo Humbert, finora sempre vincitore . TOKYO (GIAPPONE) - Arthur Fils ha vinto il "Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships", torneo Atp 500 andato in scena sul cemento di Tokyo. Il 20enne francese vince contro il connazionale dopo circa tre ore di ... (Ilgiornaleditalia.it)

