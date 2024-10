Tennis, Naomi Osaka salta il Japan Open per i problemi alla schiena (Di lunedì 7 ottobre 2024) Naomi Osaka non sarà al via del Japan Open in programma la prossima settimna proprio nella città di Osaka. La Tennista nipponica non ha recuperato dal problema alla schiena avvertito nei quarti di ifnale del Wta 1000 di Pechino contro Coco Gauff. A questo punto resta solo un’occasione a disposizione per poter giocare in Giappone, ovvero il torneo 500 di Tokyo in programma la settimana successiva. In caso di ulteriore forfait, la difficile stagione dell’ex numero uno al mondo potrebbe considerarsi conclusa. Tennis, Naomi Osaka salta il Japan Open per i problemi alla schiena SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)non sarà al via delin programma la prossima settimna proprio nella città di. Lata nipponica non ha recuperato dal problemaavvertito nei quarti di ifnale del Wta 1000 di Pechino contro Coco Gauff. A questo punto resta solo un’occasione a disposizione per poter giocare in Giappone, ovvero il torneo 500 di Tokyo in programma la settimana successiva. In caso di ulteriore forfait, la difficile stagione dell’ex numero uno al mondo potrebbe considerarsi conclusa.ilper iSportFace.

Hometown Hero Naomi Osaka Withdraws From Japan Open Citing Injured Back - The 26-year-old former world number one looked in good touch as she recorded three wins at the China Open in Beijing last week. But in her last-16 match, against eventual champion Coco Gauff, Osaka ... (news18.com)

Osaka pulls out of Japan Open with back injury - Four-time Grand Slam champion Naomi Osaka on Monday pulled out of her home Japan Open next week because of an injury that caused her to retire from the China Open in Beijing. (supersport.com)