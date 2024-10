Sport in tv oggi (lunedì 7 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 7 ottobre 2024) oggi, lunedì 7 ottobre, una nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Una nuova settimana ha inizio e a Shanghai il Masters1000 di tennis prosegue, con l’augurio che la pioggia non continui ad alterare il regolare svolgimento del programma. Uno schedule fitto quest’oggi nel tentativo di recuperare i match che non si sono disputati negli ultimi due giorni. In campo anche Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Messa in archivio la Coppa Agostoni, il trittico lombardo riserva ai corridori la Coppa Bernocchi di ciclismo e vedremo quale sarà l’interpretazione, in considerazione di chi ieri ha già dato fondo a tanto di quello che c’era nel serbatoio. In serata, poi, la Serie C di calcio terrà banco. Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Una nuova settimana ha inizio e a Shanghai il Masters1000 di tennis prosegue, con l’augurio che la pia non continui ad alterare il regolare svolgimento del. Uno schedule fitto quest’nel tentativo di recuperare i match che non si sono disputati negli ultimi due giorni. In campo anche Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Messa in archivio la Coppa Agostoni, il trittico lombardo riserva ai corridori la Coppa Bernocchi di ciclismo e vedremo quale sarà l’interpretazione, in considerazione di chi ieri ha già dato fondo a tanto di quello che c’era nel serbatoio. In serata, poi, la Serie C di calcio terrà banco.

