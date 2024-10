Sparatoria al Candelaro: sette colpi esplosi da uno scooter, feriti zio e nipote (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono 7 i bossoli di pistola repertati dai carabinieri in piazza Eugenio Caldarazzo, teatro di un agguato che ha visto il ferimento di due persone - zio e nipote, rispettivamente di 69 e 49 anni - raggiunti dai proiettili di una calibro 9x21. Il fatto è successo intorno alle 21, al Rione Foggiatoday.it - Sparatoria al Candelaro: sette colpi esplosi da uno scooter, feriti zio e nipote Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono 7 i bossoli di pistola repertati dai carabinieri in piazza Eugenio Caldarazzo, teatro di un agguato che ha visto il ferimento di due persone - zio e, rispettivamente di 69 e 49 anni - raggiunti dai proiettili di una calibro 9x21. Il fatto è successo intorno alle 21, al Rione

