Segni. Successo nella Concattedrale di Santa Maria Assunta per il concerto “Fioriscon le viole” con il duo Emma Amarilli Ascoli alla viola ed Angela Picco al clavicembalo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cronache Cittadine Segni (Eledina Lorenzon) – nella splendida cornice della Concattedrale di Santa Maria Assunta di Segni si è tenuto, nella serata L'articolo Segni. Successo nella Concattedrale di Santa Maria Assunta per il concerto “Fioriscon le viole” con il duo Emma Amarilli Ascoli alla viola ed Angela Picco al clavicembalo Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Segni. Successo nella Concattedrale di Santa Maria Assunta per il concerto “Fioriscon le viole” con il duo Emma Amarilli Ascoli alla viola ed Angela Picco al clavicembalo Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cronache Cittadine(Eledina Lorenzon) –splendida cornice delladidisi è tenuto,serata L'articolodiper ille” con il duoedalCronache Cittadine.

I segni di un colpo alla testa su Lucia Salcone : incidente o omicidio - l’autopsia non scioglie i dubbi. Perquisizioni nella villa in cui viveva con il marito - L’autopsia ha rilevato i segni di un impatto, bisogna chiarire se sia compatibile con l’incidente in cui sarebbe morta carbonizzata o se invece fosse stato inferto prima dello schianto. Esami su cuore e polmoni per risalire alla causa della morte. Ciro Caliendo, re del vino di... (Bari.repubblica.it)

Un 17enne arrestato per terrorismo a Taranto : nella cameretta simboli Isis e disegni con calcoli per realizzare un razzo - Il ragazzo di origini tunisine è stato fermato a seguito di indagini coordinate dalla Dda di Lecce, in coordinamento con la Procura dei Minori di Taranto. Gli agenti della Digos hanno proceduto anche all'esecuzione del decreto di perquisizione e contestuale sequestro nei... (Bari.repubblica.it)

Fiori di carta e disegni : l’addio dei compagnetti a Francesco - ucciso a 10 anni dal padre Roberto Gleboni nella strage di Nuoro - Spero che ti farai dei nuovi amici in paradiso», gli ha scritto una sua compagnetta. Viene ricordato così dai suoi amici di scuola il piccolo Francesco, ucciso a dieci anni per mano del padre Roberto Gleboni. Francesco era in quinta elementare. . «Come scuola ci stiamo occupando dei compagni di ... (Open.online)