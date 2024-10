Saied rieletto presidente in Tunisia con oltre il 90% (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il presidente uscente della Tunisia Kais Saied si aggiudica il secondo mandato alla guida del Paese nordafricano con il 90,69% dei consensi, confermando gli esiti di un exit poll che lo vedeva al primo posto con l'89,2% delle preferenze. Lo ha reso noto l'Alta Autorità Indipendente per le Elezioni (Isie) in conferenza stampa. Saied, 66 anni, ha largamente battuto l'industriale liberale Ayachi Zammel, in carcere dal 2 settembre scorso, che ha ottenuto solo il 7,35% dei voti, e l'ex deputato della sinistra panaraba, Zouhair Maghzaoui, ultimo con l'1,91 % dei voti. Una vittoria schiacciante che gli è stata però consegnata da una minoranza del popolo tunisino: solo il 28,8% si è recato alle urne, secondo l'autorità elettorale Isie. Quotidiano.net - Saied rieletto presidente in Tunisia con oltre il 90% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Iluscente dellaKaissi aggiudica il secondo mandato alla guida del Paese nordafricano con il 90,69% dei consensi, confermando gli esiti di un exit poll che lo vedeva al primo posto con l'89,2% delle preferenze. Lo ha reso noto l'Alta Autorità Indipendente per le Elezioni (Isie) in conferenza stampa., 66 anni, ha largamente battuto l'industriale liberale Ayachi Zammel, in carcere dal 2 settembre scorso, che ha ottenuto solo il 7,35% dei voti, e l'ex deputato della sinistra panaraba, Zouhair Maghzaoui, ultimo con l'1,91 % dei voti. Una vittoria schiacciante che gli è stata però consegnata da una minoranza del popolo tunisino: solo il 28,8% si è recato alle urne, secondo l'autorità elettorale Isie.

