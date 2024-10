Lanazione.it - 'Sai come vivere il tuo benessere?', convegno gratuito col dottor Menconi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La Spezia, 7 ottobre 2024 - Sono già oltre 40 gli iscritti altenuto dalFrancescoed organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale della Spezia, leader dal 2007 nell'organizzazione di convegni, corsi e stage. Stavolta a relazionare nelpatrocinato dal Comune delle Spezia sarà il, laureato in scienze motorie, massoterapista, personal trainer Fipe 2° livello, Docente del Centro sportivo nazionale, Operatore certificato con master alla Sapienza in metodologie Antiaging & Antistress, master in Epigenetica, operatore della Open Academy of Medicine. Il tema sarà: 'Saiil tuo? Cosa sappiamo della nostra salute?'.