Sabatini | Inter non riduciamo tutto alla psicologia Errori difesa e non solo

Sabatini parla del momento dell'Inter e gli Errori commessi dalla fase difensiva. Secondo il giornalista, Intervenuto su Radio Sportiva, il tutto non si riduce a un semplice problema di psicologia. Errori – Sandro Sabatini non riduce tutto a un discorso psicologo gli Errori difensivi dell'Inter: «Non si può ridurre tutto a psicologia. Si fa un errore elementare quando diamo colpa alla difesa. Una squadra che con lo stesso allenatore fa una fase difensiva, non può perderla nel giro di pochi mesi. Lautaro Martinez per me nel derby era stato un po' opaco per le aspettative che ci sono su di lui. Ha giocato una grande partite ed è sicuramente un grande giocatore, mi ha dato l'impressione che a un certo punto abbia avuto uno scompenso vedendo Taremi e Thuram fare delle belle prestazioni».

