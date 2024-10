Rosso alle simulazioni ora non si torni più indietro | l’espulsione di Conceição sia da lezione a tutti i tuffatori

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Se all’ultimo minuto l’attaccante della Juventus – me mettiamoci pure una grande squadra qualsiasi – lanciato in area in velocità stramazza a terra al primo tocco del difensore avversario, nove volte su dieci è rigore. Stavolta no: in Juve-Cagliari, Franciscosi è preso il giallo per simulazione (il secondo) e quindi è stato espulso. Un episodio talmente eccezionale da diventare per forza il caso di giornata. Gli strali dei tifosi bianconeri – convinti di esser stati danneggiati o comunque penalizzati dal solito doppiopesismo – lasciamoli da parte. Così come le proteste di quelli avversari per il primo rigorino a favore della Juve sul mani di Luperto. Ognuno tira l’acqua al suo mulino, in curva l’obiettività non esisterà mai.