Ridurre regole tasse e spese | così si cresce

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – La legge di bilancio deve essere definita, con la usuale fatica, nel corridoio stretto tra vincoli e obiettivi. Il rallentamento della produzione di beni e, ora, anche di servizi ripropone il primario obiettivo della crescita. Se è vero che va incentivata la transizione tecnologica, occorrono nondimenomeno ostili all’impresa. Non costano e rendono molto. Ad esempio, ha senso penalizzare i contratti a termine di cui il privato non abusa? Le stesse coperture dei nuovi oneri con tagli enon devono deprimere la ripresa. Banche a parte, ha senso parlare di extraprofitti? Le stesseper lo stato sociale meritano attenzione. È davvero inesorabile un grande incremento del fondo sanitario nazionale? Tra Covid, Pnrr e incrementi ordinari, la sanità non ha mai avuto tanti soldi. (Quotidiano.net)