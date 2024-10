Pugilato De Carolis annuncia il ritiro | Ogni cosa ha il suo tempo ho trovato la forza di smettere

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il pugile italiano Giovanni Dehato ildall’attività agonistica. Lo ha fatto in un’intervista al sito ‘dartorromeo.com‘, spiegando i motivi che lo hanno spinto a dire basta all’età di 40 anni: “Ho riflettuto e holadi. Oltre al discorso fisico, c’è anche una questione di amor proprio. Lapiù brutta quando combatti è di provare a fare delle cose che prima ti venivano facilmente e non ci riesci“. Il 40enne romano, ultimo italiano a conquistare il titolo mondiale professionisti in una delle quattro maggiori sigle (supermedi Wba nel 2016), ha poi aggiunto: “Tiro una linea, metto la boxe agonistica tra i ricordi. Belli, maha il suo. È ora di cominciare a preoccuparmi di altre cose. Lavorerò sempre nel: ho una palestra a Monterosi e organizzo eventi con la DePromotions.