Psicoterapeuta uccisa a Foiano della Chiana: arrestato l’ex fidanzato della figlia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Svolta rapida nelle indagini sull’omicidio di Letizia Girolami, la 72enne romana trovata cadavere nella campagna di Foiano della Chiana. Il corpo è stato rinvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, e poche ore dopo, un uomo è stato arrestato. Il sospettato è un 38enne di origini pachistane, ex compagno della figlia della vittima. Gli inquirenti hanno raccolto numerosi indizi che lo collegano al delitto, portando al suo arresto con l’accusa di omicidio volontario. Attualmente è detenuto nel carcere di Arezzo. L’omicidio, secondo le ipotesi investigative, sarebbe il risultato di una violenta discussione tra Girolami e l’ex fidanzato della figlia, con il quale aveva rapporti tesi a causa di vecchi contrasti. La vittima, Psicoterapeuta e psicologa spirituale, stava lavorando ai suoi “laghetti spirituali” quando sarebbe stata colpita alla testa con un bastone. Lortica.it - Psicoterapeuta uccisa a Foiano della Chiana: arrestato l’ex fidanzato della figlia Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Svolta rapida nelle indagini sull’omicidio di Letizia Girolami, la 72enne romana trovata cadavere nella campagna di. Il corpo è stato rinvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, e poche ore dopo, un uomo è stato. Il sospettato è un 38enne di origini pachistane, ex compagnovittima. Gli inquirenti hanno raccolto numerosi indizi che lo collegano al delitto, portando al suo arresto con l’accusa di omicidio volontario. Attualmente è detenuto nel carcere di Arezzo. L’omicidio, secondo le ipotesi investigative, sarebbe il risultato di una violenta discussione tra Girolami e, con il quale aveva rapporti tesi a causa di vecchi contrasti. La vittima,e psicologa spirituale, stava lavorando ai suoi “laghetti spirituali” quando sarebbe stata colpita alla testa con un bastone.

