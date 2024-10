Procida proclama il re della pizza: é Lino Ferrigno (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Associazione pizzaiuoli Napoletani, che oggi vanta una scuola di formazione dedicata all’arte del pizzaiuolo, ha svolto lo scorso venerdì 4 ottobre a Procida la serata finale del concorso premio “Un pizzaiolo per Procida” allo scopo di raccogliere e selezionare ricette per la pizza, utilizzando prodotti tipici dell’isola ed un prodotto tipico del paese di provenienza Procida proclama il re della pizza: é Lino Ferrigno Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Associazioneiuoli Napoletani, che oggi vanta una scuola di formazione dedicata all’arte deliuolo, ha svolto lo scorso venerdì 4 ottobre ala serata finale del concorso premio “Uniolo per” allo scopo di raccogliere e selezionare ricette per la, utilizzando prodotti tipici dell’isola ed un prodotto tipico del paese di provenienzail re: éIl Blog di Giò.

