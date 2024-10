Quotidiano.net - Processo Agostino, condannato all'ergastolo Gaetano Scotto

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) I giudici della Corte di assise di Palermo, presieduti da Sergio Gulotta, hannoall'per l'omicidio dell'agente di polizia Ninoe della moglie Ida Castelluccio, incinta, uccisi da un commando mafioso il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini (Palermo). La sentenza è stata pronunciata nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. Ilè stato celebrato con il rito ordinario. Assolto dall'accusa di favoreggiamento Francesco Paolo Rizzuto che era un amico dell'agente. L'accusa, rappresentata dalla pg Lia Sava e dai sostituti Domenico Gozzo e Umberto De Giglio, presenti in aula, aveva chiesto al termine della requisitoria la condanna all'pere l'assoluzione per Rizzuto. In aula erano presenti i parenti delle vittime, tra cui la sorella di Nino, Flora e suo figlio Nino Morana.