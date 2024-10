Dilei.it - Potatura della siepe in autunno, quando è meglio farla e come

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Laè uno degli elementi decorativi per eccellenza in giardino: funge non solo da divisorio nei confronti di altre proprietà confinanti, ma regala una notevole privacy (fondamentale se si vuole sfruttare questo angolo all’aria aperta) e abbellisce con i suoi colori meravigliosi. Sono tantissime le piante che si prestano a diventare siepi spettacolari, ognuna con le sue caratteristiche e le sue necessità. Ma c’è una cosa che le accomuna: il bisogno di alcuni interventi essenzialilaannuale. Scopriamo qual è il periodo migliore per effettuarla efare., a cosa serve e perché potarla Se avete un bel giardino e un po’ di pollice verde, probabilmente amate dedicarvi alla cura delle vostre piante.