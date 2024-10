Pazzo Fiorano nel derby. Va sotto, ma ribalta la gara (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fiorano 4 COLOMBARO 2 Fiorano: Baciocchi, Hoxha, Vacondio, Torlai, Nocetti, Hardy, Fabbri (81’ Kwakye), Olmi, Kolaveri, Bianchini (60’ Rrushi), Ienna. A disp. D’Arca, Hadine, Wusu, Neri, Montorsi, Amato. All. Cavalli COLOMBARO: Toni, Schenetti, Vandelli, Pacilli (61’Savarese), Malavasi, Sganzerla, Calò (85’ Parisi), Rispoli (88’ Gazzotti), Bernardo (36’ Cataldo), Cigarini, Francioso (73’ Vernillo). A disp. Tosi, Borelli, Antonioni, Amadessi. All. Antonelli Arbitro: Ballardini di Faenza Reti: 4’ Bernardo, 14’ Cigarini, 49’pt Hoxha, 74’ (rig.) Kolaveri, 83’ Olmi, 95’ Ienna Note: ammoniti Pacilli, Malavasi, Francioso, Nocetti Nel derby da fondo classifica il Fiorano va sotto 2-0 nei primi 14’ ma poi con una poderosa rimonta ribalta la gara con 4 reti, festeggiando il primo successo stagionale e scavalcando il Colombaro, ora ultimo da solo. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)4 COLOMBARO 2: Baciocchi, Hoxha, Vacondio, Torlai, Nocetti, Hardy, Fabbri (81’ Kwakye), Olmi, Kolaveri, Bianchini (60’ Rrushi), Ienna. A disp. D’Arca, Hadine, Wusu, Neri, Montorsi, Amato. All. Cavalli COLOMBARO: Toni, Schenetti, Vandelli, Pacilli (61’Savarese), Malavasi, Sganzerla, Calò (85’ Parisi), Rispoli (88’ Gazzotti), Bernardo (36’ Cataldo), Cigarini, Francioso (73’ Vernillo). A disp. Tosi, Borelli, Antonioni, Amadessi. All. Antonelli Arbitro: Ballardini di Faenza Reti: 4’ Bernardo, 14’ Cigarini, 49’pt Hoxha, 74’ (rig.) Kolaveri, 83’ Olmi, 95’ Ienna Note: ammoniti Pacilli, Malavasi, Francioso, Nocetti Nelda fondo classifica ilva2-0 nei primi 14’ ma poi con una poderosa rimontalacon 4 reti, festeggiando il primo successo stagionale e scavalcando il Colombaro, ora ultimo da solo.

Sport.quotidiano.net - Pazzo Fiorano nel derby. Va sotto, ma ribalta la gara

