Lanazione.it - Open day sulla menopausa: Aoup organizza convegni, esami, consulenze e incontri sul tema

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Pisa, 7 ottobre 2024 - In occasione della Giornata mondiale della, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETSla seconda edizione dell’(H)day coinvolgendo gli ospedali con il Bollino rosa per sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano lae sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.