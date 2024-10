Nuova truffa online, offerti 500 euro di spesa da Lidl: è tutto un raggiro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Email finte ai consumatori nelle quali viene loro proposta la possibilità di vincere una spesa gratuita da 500 euro presso un supermercato Lidl. È questa la struttura della Nuova truffa che circola online la quale, sfruttando il logo e il marchio del rivenditore tedesco, fa credere ai malcapitati di essere stati scelti per partecipare a un concorso che ha in palio il sostanzioso buono spesa. I clienti vengono invitati a cliccare su un link fraudolento che porta su un finto portale nel quale vengono chiesti dati sensibili per poter aderire al concorso. tutto un raggiro in realtà, con i criminali informatici che con tale tecnica stanno colpendo molti clienti Lidl in tutta europa, Italia compresa. Quifinanza.it - Nuova truffa online, offerti 500 euro di spesa da Lidl: è tutto un raggiro Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Email finte ai consumatori nelle quali viene loro proposta la possibilità di vincere unagratuita da 500presso un supermercato. È questa la struttura dellache circolala quale, sfruttando il logo e il marchio del rivenditore tedesco, fa credere ai malcapitati di essere stati scelti per partecipare a un concorso che ha in palio il sostanzioso buono. I clienti vengono invitati a cliccare su un link fraudolento che porta su un finto portale nel quale vengono chiesti dati sensibili per poter aderire al concorso.unin realtà, con i criminali informatici che con tale tecnica stanno colpendo molti clientiin tuttapa, Italia compresa.

