Nasa Space Apps Challenge | ecco i progetti napoletani in corsa per la finale di Washington

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il2024, svoltosi presso il Polo di San Giovanni a Teduccio, ha visto la partecipazione di numerosi team coninnovativi. Il primo premio è stato vinto dal team Sg Engineers con un progetto di interfaccia Gis per l’agricoltura di precisione, che ha ricevuto un premio in denaro di 1300 euro. Al secondo posto si è classificato il team Com con un progetto dedicato al gaming in microgravità , premiato con 1000 euro, mentre il terzo posto è andato al team Cdb, che ha sviluppato un simulatore dotato di sensori per la qualità dell’aria, vincendo 500 euro. Un ulteriore riconoscimento speciale è stato assegnato dal Center for Nearal team Genovese Astrospaziale, che ha presentato una visione di una città cislunare abitata da mille persone entro la fine del secolo.