Mo: media, '4 morti in un raid israeliano vicino a Tiro' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Beirut, 7 ott. (Adnkronos) - Gli aerei israeliani hanno bombardato una casa nella cittadina di Srifa, a sud della città di Tiro, nel Libano meridionale, uccidendo almeno quattro persone, secondo quanto riportato da Lebanon 24 e Quds News Network. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Beirut, 7 ott. (Adnkronos) - Gli aerei israeliani hanno bombardato una casa nella cittadina di Srifa, a sud della città di, nel Libano meridionale, uccidendo almeno quattro persone, secondo quanto riportato da Lebanon 24 e Quds News Network.

Liberoquotidiano.it - Mo: media, '4 morti in un raid israeliano vicino a Tiro'

Tre morti nell’attacco israeliano a Damasco, affermano i media statali siriani - Da anni Israele conduce attacchi contro obiettivi in ??Siria legati all’Iran, ma il numero di incursioni è aumentato dopo l’attacco del 7 ottobre dell’anno scorso da parte del gruppo militante palestinese Hamas in territorio israeliano. Il sistema di difesa, grazie anche all’aiuto degli americani, ... (Metropolitanmagazine.it)

Medioriente: media, tra morti in attacco Israele anche giornalista tv - Milano, 1 ott. (LaPresse) – Tra le vittime dell’attacco di Israele in Libano vi è anche Safaa Ahmed, giornalista e conduttore televisivo siriano, stato ucciso insieme ad altre due persone in un attacco israeliano notturno a Damasco. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale siriana Sana. (Lapresse.it)

Uragano Helene, media: almeno 93 morti negli Usa. Senza corrente milioni di persone - Secondo i meteorologi, le piogge dovrebbero continuare oggi su alcune zone degli Appalachi centrali. +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA Senza L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK Ma il bilancio delle vittime potrebbe essere ancora più alto, dato ... (Quotidiano.net)