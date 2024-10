Meteo, in arrivo un peggioramento: nuove allerte dalla Toscana alla Liguria (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi, lunedì 7 ottobre, forte nuvolosità e prime piogge al Nord-Ovest, Emilia e Toscana dove la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un avviso di codice giallo per 'rischio idrogeologico idraulico' per la Garfagnana, la Lunigiana e la Versilia. La parte più attiva della perturbazione raggiungerà l’Italia nella giornata di martedì causando forte maltempo sulle zone centro-settentrionali, con piogge intense e forti temporali. Attenzione alle regioni tirreniche, dove c’è il rischio di locali forti piogge, con possibili nubifragi. Dalle 12 allerta rossa per il Levante ligure. Sarà invece arancione per l'Appennino emiliano. Breve tregua mercoledì e nuovo peggioramento giovedì. Nel week end di nuovo tempo instabile al Nord. Migliora invece al Centro e al Sud. Temperature in generale aumento Tg24.sky.it - Meteo, in arrivo un peggioramento: nuove allerte dalla Toscana alla Liguria Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi, lunedì 7 ottobre, forte nuvolosità e prime piogge al Nord-Ovest, Emilia edove la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un avviso di codice giallo per 'rischio idrogeologico idraulico' per la Garfagnana, la Lunigiana e la Versilia. La parte più attiva della perturbazione raggiungerà l’Italia nella giornata di martedì causando forte maltempo sulle zone centro-settentrionali, con piogge intense e forti temporali. Attenzione alle regioni tirreniche, dove c’è il rischio di locali forti piogge, con possibili nubifragi. Dalle 12 allerta rossa per il Levante ligure. Sarà invece arancione per l'Appennino emiliano. Breve tregua mercoledì e nuovogiovedì. Nel week end di nuovo tempo instabile al Nord. Migliora invece al Centro e al Sud. Temperature in generale aumento

