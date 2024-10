Masters 1000 di Shanghai, Berrettini sconfitto da Rune: l’Azzurro esce al secondo turno (Di lunedì 7 ottobre 2024) Shanghai, 7 ottobre 2024 – Matteo Berrettini è uscito al secondo turno al Masters 1000 di Shanghai. l’Azzurro ha perso per 4-6, 6-4, 6-3 in due ore di gioco con il danese Holger Rune, che ha vinto in rimonta. Quest’ultimo troverà Jiri Lehecka al prossimo turno. Foto Sposito/FITP da supertennis.tv ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Matteoè uscito alaldiha perso per 4-6, 6-4, 6-3 in due ore di gioco con il danese Holger, che ha vinto in rimonta. Quest’ultimo troverà Jiri Lehecka al prossimo. Foto Sposito/FITP da supertennis.tv ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

LIVE – Cobolli-Wawrinka 6-7 1-2 - secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - A breve i due giocatori scenderanno in campo. PRIMO SET – Ingiocabile lo svizzero, che tiene il servizio in un baleno. 0-1 SECONDO SET – In doppia cifra di ace Wawrinka, che sta servendo davvero alla grande. Il giovane capitolino è la ventottesima testa di serie e ha potuto usufruire di un bye ... (Sportface.it)

LIVE – Cobolli-Wawrinka 6-7 0-0 - secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 5-4 PRIMO SET – Allarme Cobolli: dopo aver perso uno scambio da 17 colpi mette in rete un rovescio. 45 – Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale del match Cobolli-Wawrinka. 30 locali) sullo Stadium Court. I due giocatori incrociano le racchette per la prima volta, con ... (Sportface.it)

Masters 1000 di Shanghai - Musetti sconfitto da Goffin : eliminato al terzo turno Shanghai, 7 ottobre 2024 – Lorenzo Musetti fuori dall'Atp di Shanghai in corso. Dopo aver superato facilmente il primo set con il