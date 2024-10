Donnapop.it - Mariavittoria del Grande Fratello è un medico estetico, ma ha anche un marito e dei figli?

(Di lunedì 7 ottobre 2024), concorrente del2024, è un volto sconosciuto al mondo della televisione. Scopriamo di seguito tutto ciò che la riguarda, sia del suo privato sia del suo pubblico! Leggi: Iago García, chi è l’attore del Segreto oggi al? Scopriamo la sua fidanzata! Dimostra molto meno dei suoi 31 anni, disinvolta e a suo agio davanti le telecamere,è specializzata in medicina estetica. Cosa altro sappiamo dell’inquilina della diciottesima edizione del? Conosciamola meglio! View this post on Instagram A post shared by MVM (@minghetti) EtàMinghetti ha 31 anni: è nata a Roma il 21 luglio 1993, sotto il segno zodiacale del Cancro. Fidanzato eAttualmenteMinghetti pare non abbia accanto a sé nessuno, per cui è single.