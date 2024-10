LIVE Berrettini-Rune 6-4 4-6 1-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il danese cancella una palla break (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Quarto ACE del danese. 30-0 Servizio vincente dello scandinavo. 15-0 Decolla il rovescio in back del romano. 2-2 Game Berrettini. Con l’ACE seguito dall’urlo liberatorio l’azzurro tiene la battuta. AD-40 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea del danese. 40-40 Scarico il dritto in uscita dal servizio di Matteo. Parità . 40-30 Terza prima vincente al centro consecutiva dell’italiano. 30-30 Altro ottimo servizio del finalista di Wimbledon 2021. 15-30 Prima vincente dell’azzurro. 0-30 Errore anche con la volèe di rovescio da parte di Berrettini. 0-15 Non passa il rovescio in uscita dal servizio del romano. 2-1 Game Rune. Servizio vincente dello scandinavo. 40-0 Scarico ancora una volta sul rovescio Matteo. 30-0 Non passa il rovescio incrociato dell’azzurro. 15-0 Prima esterna vincente del danese. 1-1 Game Berrettini. Oasport.it - LIVE Berrettini-Rune 6-4 4-6 1-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il danese cancella una palla break Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Quarto ACE del. 30-0 Servizio vincente dello scandinavo. 15-0 Decolla il rovescio in back del romano. 2-2 Game. Con l’ACE seguito dall’urlo liberatorio l’azzurro tiene la battuta. AD-40 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea del. 40-40 Scarico il dritto in uscita dal servizio di Matteo. Parità . 40-30 Terza prima vincente al centro consecutiva dell’italiano. 30-30 Altro ottimo servizio del finalista di Wimbledon 2021. 15-30 Prima vincente dell’azzurro. 0-30 Errore anche con la volèe di rovescio da parte di. 0-15 Non passa il rovescio in uscita dal servizio del romano. 2-1 Game. Servizio vincente dello scandinavo. 40-0 Scarico ancora una volta sul rovescio Matteo. 30-0 Non passa il rovescio incrociato dell’azzurro. 15-0 Prima esterna vincente del. 1-1 Game

LIVE – Berrettini-Rune 6-4 4-6 2-2 - secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il campione romano all'esordio ha battuto in due tie-break l'ostico australiano Christopher O'Connell, rassicurando tutti sulle sue condizioni fisiche dopo il ritiro di Tokyo a causa dei problemi agli addominali. Sul suo cammino adesso c'è l'esuberante danese, dodicesima forza del tabellone e ...

LIVE – Berrettini-Rune 6-4 4-6 - secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 38 – Si parte con Rune al servizio 12. it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. 30 locali) sullo Stadium Court. 30 italiane (le 18. Quest'anno si sono incontrati a metà agosto in occasione del primo turno del Masters 1000 di Cincinnati e Berrettini fu costretto ad ...

LIVE Berrettini-Rune 6-4 4-5 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l'azzurro serve per restare nel set - 40-0 Scappa via il dritto incrociato del romano. 5-4 Game Rune. 0-30 Matteo gioca un velenoso rovescio in back incrociato e manda in tilt l'avversario. 30-0 Il nastro trattiene il passante di rovescio di Matteo. 1-0 Game Rune. 1-0 Game Rune. 40-15 Altro ACE imprendibile da sinistra di Matteo.