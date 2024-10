Leaving Gaza il dramma della separazione e della perdita di chi è fuggito dalla Striscia | l’anticipazione di Fattore Umano su Rai3

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Iltorna con un’anteprimanuova edizione su RaiPlay da lunedì 7 ottobre. A un annostrage compiuta da Hamas in territorio israeliano due reportage, Effetti collaterali e, raccontano le conseguenze del conflitto mediorientale in Europa e nei Paesi Arabi. Un’iniziativaDirezione Approfondimento e Direzione RaiPlay e Digital che anticipa la nuova stagione de Il, il programma diche si propone come fact-checking sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.di Chiara Avesani e Matteo Del Bò è il racconto di uomini e donne palestinesi che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni aCity e sono stati costretti a spostarsi più volte verso il Suddifino alla città di Rafah per cercare un luogo sicuro.