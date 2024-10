La scoperta dei microRNA vale il Premio Nobel per la Medicina: l'assegnazione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Premio Nobel per la Medicina è stato assegnato quest'anno congiuntamente a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta dei microRNA e del loro ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. Il Premio Nobel di quest'anno si concentra sulla scoperta di un meccanismo di regolazione vitale utilizzato nelle cellule per controllare l'attività genica. Le informazioni genetiche fluiscono dal DNA all'RNA messaggero (mRNA), tramite un processo chiamato trascrizione, e poi al macchinario cellulare per la produzione di proteine. Lì, gli mRNA vengono tradotti in modo che le proteine siano prodotte secondo le istruzioni genetiche memorizzate nel DNA. Dalla metà del XX secolo, diverse delle più fondamentali scoperte scientifiche hanno spiegato come funzionano questi processi. Iltempo.it - La scoperta dei microRNA vale il Premio Nobel per la Medicina: l'assegnazione Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilper laè stato assegnato quest'anno congiuntamente a Victor Ambros e Gary Ruvkun per ladeie del loro ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. Ildi quest'anno si concentra sulladi un meccanismo di regolazione vitale utilizzato nelle cellule per controllare l'attività genica. Le informazioni genetiche fluiscono dal DNA all'RNA messaggero (mRNA), tramite un processo chiamato trascrizione, e poi al macchinario cellulare per la produzione di proteine. Lì, gli mRNA vengono tradotti in modo che le proteine siano prodotte secondo le istruzioni genetiche memorizzate nel DNA. Dalla metà del XX secolo, diverse delle più fondamentali scoperte scientifiche hanno spiegato come funzionano questi processi.

Premio Nobel 2024 per la Medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRna - Il Nobel per la Medicina 2024 è stato assegnato a Victor Ambrose e Gary Ruvkun per la scoperta dei microRna. È il meccanismo che ha aperto la via a molte terapie. Gli... (Ilmessaggero.it)

Chi sono Victor Ambros e Gary Ruvkun - premio Nobel 2024 per la medicina - LEGGI ANCHE: Nobel 2024: le date, gli orari e i papabili vincitori di ogni categoria Articolo completo: Chi sono Victor Ambros e Gary Ruvkun, premio Nobel 2024 per la medicina dal blog Lettera43 . I loro studi risultarono infatti cruciali per contrastare la pandemia del coronavirus grazie alla ... (Lettera43.it)

Il premio Nobel per la Medicina 2024 assegnato a Victor Ambros e Gary Ruvkun - pic. Il premio Nobel per la medicina (edizione 2024) è stato vinto dai biologi molecolari americani Victor Ambros e Gary Ruvkun “per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale”. Lo ha annunciato l’assemblea del Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma, ... (Lapresse.it)