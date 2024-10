Judo, Mondiali Junior positivi in prospettiva per l’Italia. Tanti piazzamenti di prestigio, brilla Savita Russo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 2024 è l’anno dei quinti posti per il Judo italiano, che ha collezionato una lunga serie di piazzamenti a ridosso del podio nei grandi eventi senior e negli ultimi giorni anche ai Campionati Mondiali Junior di Dushanbe (in Tagikistan). Nella rassegna iridata under 21 sono arrivate ben quattro sconfitte nelle finali per il bronzo, oltre a due settimi posti. Un quadro generale che dimostra la profondità e la compattezza del movimento Judoistico azzurro giovanile di alto livello, che può contare su Tanti atleti competitivi soprattutto nelle categorie di peso medio-leggere. La selezione tricolore ha chiuso in undicesima posizione nel medagliere della manifestazione con 1 argento e 1 bronzo, dimezzando così i quattro podi raccolti nell’ultima edizione di Odivelas 2023. Oasport.it - Judo, Mondiali Junior positivi in prospettiva per l’Italia. Tanti piazzamenti di prestigio, brilla Savita Russo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 2024 è l’anno dei quinti posti per ilitaliano, che ha collezionato una lunga serie dia ridosso del podio nei grandi eventi senior e negli ultimi giorni anche ai Campionatidi Dushanbe (in Tagikistan). Nella rassegna iridata under 21 sono arrivate ben quattro sconfitte nelle finali per il bronzo, oltre a due settimi posti. Un quadro generale che dimostra la profondità e la compattezza del movimentoistico azzurro giovanile di alto livello, che può contare suatleti competitivi soprattutto nelle categorie di peso medio-leggere. La selezione tricolore ha chiuso in undicesima posizione nel medagliere della manifestazione con 1 argento e 1 bronzo, dimezzando così i quattro podi raccolti nell’ultima edizione di Odivelas 2023.

