James Gunn prende le distanze da Joker: Folie à Deux: “Non è DC Studios” (Di lunedì 7 ottobre 2024) James Gunn prende le distanze da Joker: Folie à Deux: “Non è DC Studios” Se ci si basa solo sul CinemaScore, Joker: Folie à Deux è il peggior film tratto da un fumetto di sempre. Sembra un giudizio duro, ma è chiaro che sia i fan dei fumetti che gli spettatori abituali hanno completamente respinto il sequel di Joker della Warner Bros. Discovery, forse a causa delle aspettative e della sorpresa di trovarsi davanti qualcosa che non si aspettavano. Nonostante le recensioni per lo più positive di Venezia il mese scorso, i verdetti successivi non sono stati gentili e il succo sembra essere che né la storia né gli elementi musicali funzionano. Dopo un disastroso 2023, ci si aspettava che Joker: Folie à Deux potesse cambiare le cose per il marchio prima di un cruciale 2025 che lancerà un nuovo DCU con Superman a luglio. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)leda: “Non è DC” Se ci si basa solo sul CinemaScore,è il peggior film tratto da un fumetto di sempre. Sembra un giudizio duro, ma è chiaro che sia i fan dei fumetti che gli spettatori abituali hanno completamente respinto il sequel didella Warner Bros. Discovery, forse a causa delle aspettative e della sorpresa di trovarsi davanti qualcosa che non si aspettavano. Nonostante le recensioni per lo più positive di Venezia il mese scorso, i verdetti successivi non sono stati gentili e il succo sembra essere che né la storia né gli elementi musicali funzionano. Dopo un disastroso 2023, ci si aspettava chepotesse cambiare le cose per il marchio prima di un cruciale 2025 che lancerà un nuovo DCU con Superman a luglio.

Joker: Folie à Deux domina il Box Office ITALIA nel weekend - Per concludere, infine, Beetlejuice Beetlejuice è riuscito nel weekend a superare quota 5 milioni complessiva (5,05 milioni per la precisione) grazie ai 205 mila euro raccolti tra giovedì e domenica. Vermiglio (il film incaricato da ANICA a concorrere per gli Oscar 2025) si è confermato il film ... (Leggi la notizia)

Incassi cinema, Joker: Folie à Deux debutta a 4.8 milioni - Al quinto posto il burtoniano Beetlejuice Beetlejuice, in calo del 45%, che guadagna altri 205mila euro superando i 5 milioni totali in 5 settimane con una media di 921 euro su 223 sale. Al secondo posto in crescita del 23% Vermiglio, il film di Maura Delpero che rappresenterà l'Italia agli Oscar, ... (Leggi la notizia)

Joker: Folie à Deux è un disastro al botteghino, il film non piace al pubblico - Joker: Folie à Deux non ha riscosso il successo che ci si sarebbe aspettati nel primo weekend di debutto al cinema. Il sequel del film con Joaquin Phoenix, affiancato da Lady Gaga, non è piaciuto al pubblico e la scarsa affluenza in sala ne é la dimostrazione.Continua a leggere . (Leggi la notizia)