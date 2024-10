Romadailynews.it - Incidente stradale a Roma: 73enne investito e ucciso da un’auto

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’uomo, di nazionalità argentina, è deceduto all’ospedale Sant’Eugenio dopo essere statodain viale Europa. Tragedia anella serata di ieri, quando un uomo di 73 anni di nazionalità argentina è statodain viale Europa, all’incrocio con via Cristoforo Colombo. L’è avvenuto poco dopo le 21:00. Il veicolo, una Ford Fiesta condotta da un italiano di 31 anni, stava percorrendo viale Europa provenendo da via dell’Arte in direzione via Tupini. In prossimità di via Cristoforo Colombo, l’auto hail pedone, che è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio. Nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente per prestare soccorso e collaborare con le autorità.