Ilfattoquotidiano.it - Il primo club al mondo composto da uomini transgender ha debuttato in campionato: la storia del Fenix Fc

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Svolta epocale in Spagna. Per la prima volta nella, è scesa in campo – esattamente in quinta divisione – una squadra composta interamente da giocatori. Si chiama??FC, dopo aver disputato alcune amichevoli di calcio a 5, e ha fatto il suo debutto in gare ufficiali. Nata e poi inglobata indella periferia di Barcellona (il Sant Feliu de Llobregat), oggi partecipa aldella regione nord-occidentale della Catalogna. “Ero un ragazzo che giocava nella squadra femminile, ma non avevo un documento d’identità che mi permettesse di giocare con i ragazzi”, ha dichiarato uno dei componenti della squadra, Hugo Martinez: nel periodo di transizione, il 24enne era stato vittima di discriminazioni e di insulti in campo.