Il messaggio d' amore di De Gea per il calcio la Fiorentina e l' Italia

(Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - In una riga è mezzo su Instagram c'è tutto l'per ildi David De Gea, il portiere spagnolo dellasalito alla ribalta delle cronache per i due rigori, e le numerose parate, che hanno permesso alla 'Viola' di battere il Milan per 2-1. "Ho iniziato in Spagna, mi sono 'fatto' in Inghilterra, lo sto amando in". Il quasi 34enne, nato a Madrid, sta vivendo una seconda giovinezza in Toscana dopo essere stato fermo un anno e dopo la traumatica separazione estiva con il Manchester United, suo club per 12 anni e oltre 400 partite. Da quando è arrivato alla corte di Raffaele Palladino, De Gea ha smentito ogni voce dubbia, ogni grosso punto interrogativo sulla sua testa. Si è messo i guantoni, come quando faceva nelle giovanili e in prima squadra con l'Atletico Madrid, diventando idolo della curva a suon di interventi miracolosi.