Il blitz per assegnare il seggio vacante alla Consulta prima che la Corte inizi a occuparsi dell'autonomia regionale, il 12 novembre, è pianificato per domani, come rivelato nei giorni scorsi dalla fuga di notizie relativa a chat e sms in cui si precettavano i parlamentari della maggioranza. Un colpo a sorpresa, dopo aver lasciato credere che si sarebbe aspettata la fine dell'anno, quando si dovranno sostituire altri tre giudici. Il piano ha suscitato la sacrosanta indignazione della segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha giudicato «gravissimo anche solo averlo appreso dalla stampa» e stigmatizzato «questa concezione proprietaria delle massime istituzioni della Repubblica».

Linkiesta.it - Il blitz alla Corte costituzionale rivela la natura del governo

