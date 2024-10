Idf: raid su al-Aqsa, base terroristica (Di lunedì 7 ottobre 2024) 4.05 L'Aeronautica militare israeliana ha lanciato nella notte un "attacco mirato contro terroristi di Hamas che operavano all'interno dei centri di comando e controllo situati nell'ospedale Shuhada al-Aqsa, nella zona di Deir al Balah", nella Striscia di Gaza centrale. Lo rende noto su Telegram l'esercito (Idf), aggiungendo che "questi centri di comando e controllo erano utilizzati dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell'Idf e lo Stato di Israele". (Di lunedì 7 ottobre 2024) 4.05 L'Aeronautica militare israeliana ha lanciato nella notte un "attacco mirato contro terroristi di Hamas che operavano all'interno dei centri di comando e controllo situati nell'ospedale Shuhada al-, nella zona di Deir al Balah", nella Striscia di Gaza centrale. Lo rende noto su Telegram l'esercito (Idf), aggiungendo che "questi centri di comando e controllo erano utilizzati dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell'Idf e lo Stato di Israele". (Servizitelevideo.rai.it)

Bombe israeliane su un campo di sfollati Al Aqsa nella Striscia di Gaza: almeno 5 morti - almeno cinque palestinesi sono morti nelle prime ore di oggi in un bombardamento israeliano contro le tende per sfollati che circondano l’ospedale dei Martiri di Al Aqsa a Deir al Balah, nel centro della Striscia di Gaza. . . Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese, Wafa. I feriti nell’attacco ... (Gazzettadelsud.it)

Guerra Israele, Iran chiude spazio aereo. Hamas: 7 ottobre attacco glorioso - Israele ha colpito oltre 30 volte la periferia sud di Beirut in quella che è stata definita "la notte più violenta". Lo ha riferito l'agenzia di stampa libanese Nna, secondo cui i raid aerei hanno ...(tg24.sky.it)

Anniversario 7 ottobre, Hamas celebra l'attentato in un videomessaggio - In un videomessaggio trasmesso alla vigilia dell'anniversario dell' attentato contro Israele del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra nella Striscia di Gaza, Hamas ha parlato di “ glorioso ” ...(tg.la7.it)