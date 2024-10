Gravina di Puglia, dà fuoco alla moglie poi la uccide a mani nude sfondandole il petto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gravina di Puglia (Bari), 7 ottobre 2024 – Avrebbe dato fuoco all'auto su cui si trovava la moglie e poi, quando la donna ricoperta di ustioni è riuscita a uscire dalla vettura in fiamme, l'ha raggiunta e bloccata e uccisa a mani nude. Con questa accusa è stato fermato dalla polizia un pregiudicato di 65 anni. È accusato di omicidio premeditato e aggravato. La donna, che aveva 60, era ricoverata in ospedale e prima di morire è riuscita a raccontare alla figlia e alla polizia l'accaduto. Il fatto è avvenuto la notte del 6 ottobre scorso in agro di Gravina in Puglia. Chi è la vittima La vittima, Maria Arcangela Turturo, aveva 60 anni. E’ stata brutalmente uccisa dal marito che le ha sfondato il petto dopo aver tantato di dare fuoco alla donna dentro un’auto. Quotidiano.net - Gravina di Puglia, dà fuoco alla moglie poi la uccide a mani nude sfondandole il petto Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)di(Bari), 7 ottobre 2024 – Avrebbe datoall'auto su cui si trovava lae poi, quando la donna ricoperta di ustioni è riuscita a uscire dvettura in fiamme, l'ha raggiunta e bloccata e uccisa a. Con questa accusa è stato fermato dpolizia un pregiudicato di 65 anni. È accusato di omicidio premeditato e aggravato. La donna, che aveva 60, era ricoverata in ospedale e prima di morire è riuscita a raccontarefiglia epolizia l'accaduto. Il fatto è avvenuto la notte del 6 ottobre scorso in agro diin. Chi è la vittima La vittima, Maria Arcangela Turturo, aveva 60 anni. E’ stata brutalmente uccisa dal marito che le ha sfondato ildopo aver tantato di daredonna dentro un’auto.

